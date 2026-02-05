È morto l’ex giudice Corrado Carnevale l’ammazzasentenze

È scomparso oggi Corrado Carnevale, ex giudice noto come “l’ammazzasentenze”. Da presidente della prima sezione penale della Cassazione, ha annullato centinaia di processi, lasciando un segno forte nel mondo giudiziario. La sua figura ha diviso, ma nessuno ha potuto negare l’impatto delle sue decisioni.

Venne soprannominato così perché da presidente della prima sezione penale della Cassazione annullò centinaia di processi È morto l’ex giudice Corrado Carnevale, che fu assai noto tra gli anni Ottanta e Novanta quando da presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione annullò centinaia di processi e condanne per vizi come refusi nei testi, date e timbri mancanti, seguendo un approccio estremamente formalistico e causando tra le altre cose la scarcerazione di molti mafiosi. Per questo venne soprannominato “ammazzasentenze”. Aveva 95 anni. Nel 1955 Carnevale divenne a soli 55 anni presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

