Corrado Carnevale l’ammazzasentenze

È morto Corrado Carnevale, il giudice che negli anni Ottanta e Novanta cancellò centinaia di processi mentre era presidente della prima sezione penale della Cassazione. La sua figura è stata spesso al centro di polemiche e discussioni, ma nessuno può negare il suo ruolo di protagonista nel sistema giudiziario italiano di quegli anni. Carnevale aveva 85 anni e si è spento nella sua casa di Roma. La notizia ha fatto subito il giro, lasciando un vuoto nel mondo della giustizia.

È morto l'ex giudice Corrado Carnevale, che fu assai noto tra gli anni Ottanta e Novanta quando da presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione annullò centinaia di processi e condanne per vizi come refusi nei testi, date e timbri mancanti, seguendo un approccio estremamente formalistico e causando tra le altre cose la scarcerazione di molti mafiosi. Per questo venne soprannominato "ammazzasentenze". Aveva 95 anni.

