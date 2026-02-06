Le donne del vino di Puglia | confermate le cariche per il prossimo triennio

Le donne del vino in Puglia confermano la loro guida: Renata Garofano resta alla guida della Delegazione regionale per altri tre anni. La decisione è stata presa all’unanimità durante l’assemblea, segno di continuità e stabilità. Le associate puntano a rafforzare la presenza femminile nel settore e a portare avanti iniziative concrete sul territorio.

Continuità, competenza e rappresentanza territoriale segnano il nuovo corso delle Donne del Vino – Delegazione Puglia, che confermano Renata Garofano nel ruolo di delegata regionale per il secondo mandato consecutivo. Produttrice vitivinicola e titolare delle Cantine Garofano di Copertino.

