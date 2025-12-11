Ciclismo l’UCI assegna le licenze per il prossimo triennio | tre squadre italiane tra le Professional

L'UCI ha ufficialmente assegnato le licenze per il prossimo triennio, includendo le squadre italiane tra le Professional. Tre squadre italiane maschili sono state riconosciute nella categoria Professional, rafforzando la presenza del ciclismo italiano a livello internazionale. La decisione riguarda anche le licenze World Tour e le competizioni femminili.

L’ UCI ha assegnato le licenze World Tour e Professional sia per gli uomini che per le donne per il prossimo triennio: l’Italia conterà su tre squadre Professional maschili, overo Bardiani CSF, Team Polti VisitMalta e Toscana Nippo Rali. Nel complesso sono state rilasciate nel settore maschile licenze per 18 squadre WorldTour e 16 Professional, con la fusione tra Lotto ed Intermarché-Wanty, sotto la denominazione di Lotto-Intermarché, formazione che correrà nella categoria World Tour. Non sono state accettate nel World Tour la Cofidis e la Pinarello Q36.5, che saranno Professional, mentre tra le donne sono 14 le squadre World Tour e 7 le Professional, con l’ingresso della EF Education-Oatly nella massima categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, l’UCI assegna le licenze per il prossimo triennio: tre squadre italiane tra le Professional

