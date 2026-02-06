' Le Carnaval mascarade royale' prima mondiale dello spettacolo del Seicento francese
Nelle giornate del 14 e 15, il Teatro Comunale di Ferrara ospita la prima mondiale dello spettacolo ‘Le Carnaval, mascarade royale’. Lo mette in scena la compagnia ‘No Gravity Theatre’ con la regia di Emiliano Pellisari. Lo spettacolo si ispira al Seicento francese e porta in scena una mascarade che rivive in Italia per la prima volta.
Nelle giornate del 14 e 15, presso il Teatro Comunale di Ferrara, si terrà la prima mondiale dello spettacolo ‘Le Carnaval, mascarade royale’, di Giovanni Battista Lully, con la regia di Emiliano Pellisari con la compagnia ‘No Gravity Theatre’ e la coreografia, ideata e realizzata dal duo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Le Carnaval Mascarade Royale Prima assoluta | Teatro Comunale di Ferrara 14 e 15 febbraio Teatro Pavarotti-Freni Modena 27 febbraio e 1 marzo Direttore Musicale Federico Maria Sardelli Regia Emiliano Pellisari Ideazione Marcello Corvino Coreogra facebook
