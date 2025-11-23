Sarà presentato a Pescara prima dello spettacolo di Giobbe Covatta il concorso di narrativa Le stanze della libertà
Sarà presentato a Pescara, mercoledì 26 novembre, alle ore 21, al teatro Massimo, il concorso nazionale “Le stanze della libertà”, ideato dall’associazione di promozione sociale "Casoli tra i borghi", fondata da Antonella Allegrino. Un evento che mira a mantenere e valorizzare la memoria storica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
TvSei. . Pescara. ecco gli eventi delle Pari Opportunità A Pescara presentato il ciclo di eventi organizzati dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune Vai su Facebook
Carabinieri, presentato a Pescara il calendario storico 2026 #ANSA Vai su X
Pescara, la prima notte a caccia del sogno serie B - Stasera, per la prima delle due finali playoff contro la Ternana, il Delfino sarà scortato da soli 750 tifosi, come da limitazioni imposte dalle autorità ... Si legge su ilmessaggero.it
Pescara-Cesena 1-3 nella prima giornata di Serie B - La Serie B 2025/26 si apre con la vittoria del Cesena sul campo del Pescara. Secondo sport.sky.it
Cesena di forza a Pescara (1-3) con i gol di Blesa, Shpendi e Bisoli. Il Cavalluccio vince la prima partita della nuova stagione di Serie B - Festa Cesena all’Adriatico di Pescara nell’anticipo che stasera (venerdì 22 agosto) ha aperto il campionato di Serie B. Riporta ilmessaggero.it