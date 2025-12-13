Così il nobile francese Savary spiegava nel Seicento l’Europa agli europei

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recensire un libro di trecentocinquant’anni fa? Ci ha pensato Carlo M. Cipolla, di cui il Mulino ripubblica "Tre storie extravaganti", una saporita escursione storica che, in cento pagine e tre capitoli, parla di banche, Europa e Turchia tra il XIV e il XVIII secolo. E – perla nell’ostrica – dedica l’ultimo terzo a raccontarci appunto “Le parfait négociant”, una voluminosa guida al commercio e alla finanza scritta da Jacques Savary. Pubblicata nel 1675 dopo vicissitudini e ribaltoni che farebbero romanzo a sé, pullulava di osservazioni antropologiche in anticipo sui tempi e di attenzione al “fattore umano”, sapendone leggere la centralità nello sviluppo economico. Ilfoglio.it

cos236 nobile francese savaryCosì il nobile francese Savary spiegava nel Seicento l'Europa agli europei - Tra banche medievali, mercanti indisciplinati e giudizi taglienti sui popoli d’Europa, Cipolla dimostra che anche un manuale del 1675 può raccontarci chi eravamo – e forse chi siamo ancora ... ilfoglio.it

cos236 il nobile francese savary spiegava nel seicento l8217europa agli europei

© Ilfoglio.it - Così il nobile francese Savary spiegava nel Seicento l’Europa agli europei