Protesta infinita della Lazio | stadio deserto contro l' Atalanta Cruciani lancia un appello a Lotito

Una contestazione dei tifosi della Lazio ha riempito di silenzio lo stadio nel match contro l’Atalanta. I supporter hanno deciso di non entrare in campo, protestando contro la gestione di Claudio Lotito. La frattura tra la società e la curva si fa sempre più evidente, con un nuovo capitolo di contestazione aperto in modo pubblico e deciso.

La frattura tra la tifoseria laziale e la gestione di Claudio Lotito continua a segnare la stagione, aprendosi a un nuovo capitolo di contestazione pubblica. Dopo lo sciopero dei sostenitori contro il Genoa, la mobilitazione sembra destinata a proseguire con una presenza che rischia di essere deserta anche in occasione della prossima partita contro l’Atalanta all’Olimpico. I gruppi organizzati hanno diffuso un comunicato sui canali social, confermando la linea dura e invitando gli abbonati a disertare gli spalti, con l’obiettivo di radunarsi a Ponte Milvio per esprimere dissenso verso la proprietà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La protesta dei tifosi della Lazio continua senza sosta.

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.

Lazio, Dalla Palma: La gente è stanca. E questa protesta...Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la contestazione annunciata dal tifo organizzato, in relazione alla gestione societaria della Lazio e ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, protesta a oltranza. Il tifo organizzato: «Olimpico vuoto anche con l'Atalanta, chiediamo un nuovo atto d'amore»Dopo la richiesta del martedì di non acquistare i biglietti per Lazio-Atalanta, il tifo organizzato ha deciso di disertare ancora una volta lo stadio Olimpico per la sfida in ... ilmessaggero.it

