Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, si è presentato in conferenza stampa per parlare degli ultimi acquisti. Durante l’intervento, ha detto che denuncerà Raiola, perché vuole chiarire le condizioni del trasferimento di Romagnoli all’Al Sadd. Fabiani vuole fare luce su quanto accaduto e non fa segreto di essere pronto a passare alle vie legali.

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione degli ultimi acquisti. E ha parlato della vicenda legata ad Alessio Romagnoli, che sembrava essere vicino all’Al Sadd, club allenato da Roberto Mancini, ma alla fine ha deciso di rimanere in biancoceleste. Fabiani ha dichiarato: “ Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché è stato l’unico a utilizzare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva e perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma questi signori devono sapere che non si sono comportati bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lazio, il ds Fabiani: “Romagnoli? Denuncerò Raiola, dovrà spiegare le condizioni per il trasferimento all’Al Sadd”

Alessio Romagnoli rimane alla Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

