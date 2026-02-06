Lazio Fabiani dice tutto | Ne ho sentite di tutti i colori su Romagnoli prenderò vie legali per difendere la Lazio e i suoi tifosi! Poi le parole su Moggi e Raiola
Fabiani si difende duramente. L’ad della Lazio annuncia azioni legali contro chi diffama Romagnoli e promette di tutelare la squadra e i tifosi. Dopo le polemiche e le voci circolate, il dirigente biancoceleste mette i puntini sulle i e non esclude un intervento legale per fermare le false notizie. Nel frattempo, ha anche commentato le parole di Moggi e Raiola, restando deciso a difendere l’immagine della società.
Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime Calciomercato, l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli, le ultimissime Cristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo scontro con la Saudi Pro League si infiamma Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime Sampdoria, Cagni bacchetta: «Ha cambiato 63 giocatori in tre anni e tanti allenatori, non può funzionare così!» Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Lazio Romagnoli
Fabiani minaccia azioni legali per difendere la Lazio e i tifosi voci su Romagnoli, e commenta anche Moggi e Raiola
Romagnoli Lazio, parla Raiola: «Il giocatore ha capito che non c’è un futuro alla Lazio. Non c’è mai stata una proposta di rinnovo»
Enzo Raiola ha chiarito che Romagnoli ha capito di non avere futuro alla Lazio.
Ultime notizie su Lazio Romagnoli
Argomenti discussi: Lazio, VERTICE tra Sarri e Fabiani: tra serenità e Romagnoli, ecco gli argomenti del colloquio; Lazio, i dettagli dell’operazione Przyborek: ecco come Fabiani ha chiuso il colpo; Fabiani in difficoltà, la mezzala non arriva: tutti i nomi al vaglio; Mercato Lazio, Fabiani punta Dzodic: l’Almeria ha rifiutato 18 milioni.
Lazio, Fabiani: «Presi anche Pedraza e (forse) Diogo Leite. Ringrazio Romagnoli, vi dico tutto»Una sessione di calciomercato controversa, che ha visto Sarri salutare forzatamente Castellanos, Guendouzi e Vecino e sbarcare nella Capitale tante ... msn.com
Lazio, Fabiani: Mercato, Romagnoli, Sarri, Baroni: vi dico tuttoFORMELLO - Nel giorno delle presentazioni dei nuovi acquisti della Lazio Motta, Maldini e Przyborek, ha parlato anche il direttore sportivo Angelo Fabiani. Di seguito le sue parole. lalaziosiamonoi.it
Caos #Lazio, il ds Fabiani di fuoco su Romagnoli: "Lo ringrazio, ma andremo davanti a un magistrato". Poi annuncia Pedraza x.com
‘9 GENNAIO’ – Moggi: “La Lazio sopravvive, il problema nasce dal avvicendamento Tare-Fabiani. Sarri Fa anche troppo…” facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.