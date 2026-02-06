Fabiani si difende duramente. L’ad della Lazio annuncia azioni legali contro chi diffama Romagnoli e promette di tutelare la squadra e i tifosi. Dopo le polemiche e le voci circolate, il dirigente biancoceleste mette i puntini sulle i e non esclude un intervento legale per fermare le false notizie. Nel frattempo, ha anche commentato le parole di Moggi e Raiola, restando deciso a difendere l’immagine della società.

Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime Calciomercato, l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli, le ultimissime Cristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo scontro con la Saudi Pro League si infiamma Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime Sampdoria, Cagni bacchetta: «Ha cambiato 63 giocatori in tre anni e tanti allenatori, non può funzionare così!» Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Fabiani dice tutto: «Ne ho sentite di tutti i colori su Romagnoli, prenderò vie legali per difendere la Lazio e i suoi tifosi!». Poi le parole su Moggi e Raiola

Approfondimenti su Lazio Romagnoli

Enzo Raiola ha chiarito che Romagnoli ha capito di non avere futuro alla Lazio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lazio Romagnoli

Argomenti discussi: Lazio, VERTICE tra Sarri e Fabiani: tra serenità e Romagnoli, ecco gli argomenti del colloquio; Lazio, i dettagli dell’operazione Przyborek: ecco come Fabiani ha chiuso il colpo; Fabiani in difficoltà, la mezzala non arriva: tutti i nomi al vaglio; Mercato Lazio, Fabiani punta Dzodic: l’Almeria ha rifiutato 18 milioni.

Lazio, Fabiani: «Presi anche Pedraza e (forse) Diogo Leite. Ringrazio Romagnoli, vi dico tutto»Una sessione di calciomercato controversa, che ha visto Sarri salutare forzatamente Castellanos, Guendouzi e Vecino e sbarcare nella Capitale tante ... msn.com

Lazio, Fabiani: Mercato, Romagnoli, Sarri, Baroni: vi dico tuttoFORMELLO - Nel giorno delle presentazioni dei nuovi acquisti della Lazio Motta, Maldini e Przyborek, ha parlato anche il direttore sportivo Angelo Fabiani. Di seguito le sue parole. lalaziosiamonoi.it

Caos #Lazio, il ds Fabiani di fuoco su Romagnoli: "Lo ringrazio, ma andremo davanti a un magistrato". Poi annuncia Pedraza x.com

‘9 GENNAIO’ – Moggi: “La Lazio sopravvive, il problema nasce dal avvicendamento Tare-Fabiani. Sarri Fa anche troppo…” facebook