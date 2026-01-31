Saltato il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd resta alla Lazio | CM

Alessio Romagnoli rimane alla Lazio. Dopo settimane di trattative e rumors, il trasferimento all’Al-Sadd è saltato all’ultimo momento. Il difensore italiano continuerà a indossare la maglia biancoceleste, mentre il club qatariota di Roberto Mancini non ha più interesse. La società romana ha annunciato che Romagnoli manterrà il contratto in scadenza e si concentrerà sulla stagione in corso.

Alessio Romagnoli resta alla Lazio. È saltato il suo trasferimento all’Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini. Alessio Romagnoli resta alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it le parti avrebbero provato fino all’ultimo, ma non ce l’avrebbero fatta per pochi minuti. Una beffa per il difensore che resterà alla Lazio ed ora andrà capito quale sarà il suo utilizzo da qui alla fine della stagione quando, presumibilmente, si arriverà ad un divorzio tra le parti. Dopo un lungo corteggiamento da parte dell’Al-Sadd la Lazio sembrava essersi convinta solamente nelle ultime ore a disposizione per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L’Al Sadd, sotto la guida di Roberto Mancini, ha avanzato un’offerta concreta per Alessio Romagnoli, attualmente alla Lazio.

Romagnoli resterà alla Lazio almeno fino a giugno.

