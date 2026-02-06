Lavori in galleria chiusa l' autostrada a Castelletto Ticino

L’autostrada tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino resterà chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie della zona. Gli automobilisti devono prepararsi a deviazioni e ritardi fino al completamento degli interventi.

Sulla diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni. In particolare, dalle 22 di lunedì.

Autostrade per l’Italia hanno annunciato l’annullamento delle chiusure notturne del casello di Castelletto Ticino sulla D08 Gallarate-Gattico.

Autostrade per l’Italia comunicano che il casello di Castelletto Ticino sarà chiuso temporaneamente nella notte tra venerdì e sabato, dalle 00:00 alle 03:00, per lavori di ripristino a seguito di un incidente.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE Si comunica che per il giorno 09 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castelletto Sopra Ticino, è convocato il Consiglio Comunale. La seduta potrà essere seguita anche in streamin facebook