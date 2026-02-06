Lavori in galleria chiusa l' autostrada a Castelletto Ticino
L’autostrada tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino resterà chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie della zona. Gli automobilisti devono prepararsi a deviazioni e ritardi fino al completamento degli interventi.
Lavori in galleria e ancora chiusure in autostrada.Sulla diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni. In particolare, dalle 22 di lunedì.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Castelletto Ticino
Autostrada, annullate le chiusure del casello di Castelletto Ticino
Autostrade per l’Italia hanno annunciato l’annullamento delle chiusure notturne del casello di Castelletto Ticino sulla D08 Gallarate-Gattico.
Autostrade, chiuso il casello di Castelletto Ticino per lavori
Autostrade per l’Italia comunicano che il casello di Castelletto Ticino sarà chiuso temporaneamente nella notte tra venerdì e sabato, dalle 00:00 alle 03:00, per lavori di ripristino a seguito di un incidente.
Ultime notizie su Castelletto Ticino
Argomenti discussi: Galleria Palatina. Temporanea chiusura della Sala di Giove; Prorogata la chiusura della galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 a Montesilvano: i dettagli; Lavori in galleria: chiusa per due notti l'A26 tra Arona e Borgomanero; Montesilvano: galleria San Giovanni chiusa per altri due mesi, poi nuovi lavori anche ad aprile.
Cesena, lavori notturni: la Galleria della Secante chiusa dal 9 febbraio al 15 maggio dalle 21 alle 5Lavori notturni alla galleria della Secante a Cesena con chiusure dalle 21 alle 5. Da lunedì 9 febbraio e fino al 15 maggio la galleria sarà ... corriereromagna.it
L'Anas in commissione regionale per i lavori nella galleria San Giovanni, Alessandrini (M5s): Informare i cittadini è un dovereIn commissione ambiente e territorio del consiglio regionale sono stati ascoltati i vertici locali di Anas in merito ai lavori e ai disagi nella galleria della tangenziale ss714 a Montesilvano ... ilpescara.it
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE Si comunica che per il giorno 09 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castelletto Sopra Ticino, è convocato il Consiglio Comunale. La seduta potrà essere seguita anche in streamin facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.