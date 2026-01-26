Autostrada annullate le chiusure del casello di Castelletto Ticino

Autostrade per l’Italia hanno annunciato l’annullamento delle chiusure notturne del casello di Castelletto Ticino sulla D08 Gallarate-Gattico. Le opere di manutenzione delle barriere di sicurezza, originariamente programmate, non saranno più effettuate nelle fasce orarie previste. Questo cambiamento permette di ridurre i disagi per gli utenti e garantisce una circolazione più regolare sulla tratta interessata.

Annullate alcune chiusure notturne a Castelletto Ticino. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico sono state annullate le chiusure, che erano previste per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, della stazione di Castelletto Ticino.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su castelletto ticino Autostrade, chiuso il casello di Castelletto Ticino per lavori Autostrade per l’Italia comunicano che il casello di Castelletto Ticino sarà chiuso temporaneamente nella notte tra venerdì e sabato, dalle 00:00 alle 03:00, per lavori di ripristino a seguito di un incidente. Lavori lungo l'autostrada A14, chiusure notturne per l'area di servizio Montefeltro e il casello di Riccione Lavori di manutenzione sulla pavimentazione dell'autostrada A14 Bologna-Taranto comporteranno chiusure notturne nell'area di servizio Montefeltro e al casello di Riccione tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su castelletto ticino Argomenti discussi: Autostrada A4. Verona est chiusura notturna casello; Puglia, autostrada: chiusure da stasera; A13, cambia il calendario delle chiusure per interventi di manutenzione; Autostrada A1: chiusura notturna tra Calenzano e Barberino per lavori. Autostrada A4 Bergamo: annullata la chiusura di Ponte Oglio, domani Brescia OvestAnnullata causa maltempo la chiusura prevista per stasera, venerdì 23, alle 5 di sabato 24 gennaio, del casello di Ponte Oglio. Così come è stata annullata la chiusura dell'uscita dello svincolo di ... bergamo.corriere.it A13, cambia il calendario delle chiusure per interventi di manutenzioneAnnullata la chiusura dell'entrata della stazione di Terme Euganee, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio ... padovaoggi.it La Comunita' Sarda di Castelletto Ticino organizza un Super Evento Culinario. La Presidente Viola Serra, mia dolce moglie, a nome di tutti vi invita e vi aspetta alle ore 16 alla Casa del Popolo in via Pessina 1 Castelletto Ticino (No) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.