Lavori al Maradona senza sospendere le partite | presentato il progetto alla FIGC

Questa mattina il Comune di Napoli ha incontrato i delegati della FIGC per discutere i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona. Nonostante i lavori siano in corso, le partite continueranno senza sospensioni. La priorità è garantire che tutto sia pronto per Euro 2032, senza creare disagi ai tifosi e alle squadre.

Incontro tra Comune di Napoli e i delegati della FIGC, questa mattina, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. Dalla Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ad illustrare ai rappresentanti della FIGC collegati da remoto l'aggiornamento dei lavori del Maradona. "Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona – ha spiegato l'assessore Cosenza - in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo.

