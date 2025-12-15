Parco degli Ulivi di Carini nasce il comitato civico per il diritto all’acqua | Serve una soluzione strutturale

Dopo il distacco idrico del 1° dicembre al Parco degli Ulivi di Carini, che ha coinvolto circa 200 famiglie, è stato creato il “Comitato Civico Spontaneo per il Diritto all’Acqua”. L’obiettivo è chiedere una soluzione strutturale e garantire un servizio idrico stabile e affidabile per la comunità.

A seguito del distacco idrico avvenuto il 1° dicembre al Parco degli Ulivi di Carini, che ha lasciato senz'acqua circa 200 famiglie, è nato il "Comitato Civico Spontaneo per il Diritto all'Acqua del Parco degli Ulivi", con l'obiettivo di ottenere garanzie effettive per un servizio idrico stabile.