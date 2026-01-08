Case popolari gli assessori | Nessuna occupazione abusiva solo sgomberi per utilizzo illecito degli alloggi

Da cesenatoday.it 8 gen 2026

Le autorità dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con il supporto delle forze dell’ordine, hanno chiarito che le operazioni di sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riguardano esclusivamente utilizzi illeciti, e non occupazioni abusive. La gestione degli alloggi mira a garantire la legalità e l’equità nel territorio, con un’azione coordinata tra istituzioni locali e forze dell’ordine per tutelare i diritti dei cittadini.

La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, a partire da Cesena, è al centro di un’azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e le forze dell’ordine che operano nella Vallata, finalizzata a tutelare la legalità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

