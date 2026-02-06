L’auto si schianta contro il supermercato | morti e feriti strage in un istante

Un’auto ha sfondato le vetrine di un supermercato a Westwood, Los Angeles, giovedì pomeriggio. L’incidente ha causato tre morti e sei feriti, alcuni ancora in condizioni gravi. La polizia sta indagando sulla causa e sulla dinamica dell’incidente. Per ora nessuno ha ancora spiegato cosa abbia portato l’auto a finire contro il negozio. La scena è stata subito piena di sirene e ambulanze, mentre i soccorritori lavoravano per portare via le persone coinvolte.

Un grave incidente stradale ha colpito giovedì pomeriggio il quartiere di Westwood, a Los Angeles, dove un'auto è entrata all'interno di un supermercato causando una tragedia improvvisa: il bilancio è di tre morti e sei feriti. L'impatto è avvenuto in un punto vendita del 99 Ranch Market, frequentato da residenti e clienti della zona. Secondo quanto comunicato dal Los Angeles Fire Department (LAFD), la segnalazione ai servizi di emergenza è arrivata alle 12:11, in corrispondenza dell'incrocio tra Rochester Avenue e Westwood Boulevard. In pochi minuti l'area è stata raggiunta da squadre di vigili del fuoco, ambulanze e agenti delle forze dell'ordine, impegnati nel soccorso dei feriti e nella messa in sicurezza del perimetro.

