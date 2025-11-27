ABBONATI A DAYITALIANEWS La Cisl di Latina annuncia con profonda commozione la scomparsa di Giovanni Palombo, ex Ispettore Antincendio dei Vigili del Fuoco e per quindici anni segretario della FNS Cisl provinciale. Un lutto che colpisce l’intero sindacato, che ricorda la figura di un uomo stimato, sempre disponibile e dotato di un forte senso del dovere. Per tutta la sua carriera, dal 1° luglio 1976 fino al pensionamento, Palombo ha rappresentato un punto di riferimento nel settore e nel mondo sindacale. Descritto come una persona dinamica, attenta e vicina ai colleghi, ha contribuito in modo decisivo alla crescita della federazione, portandola a livelli di eccellenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cisl Latina in lutto per la scomparsa di Giovanni Palombo, storico dirigente dei Vigili del Fuoco