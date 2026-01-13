Latina in lutto per l’attrice Lina Bernardi scomparsa a 88 anni
Latina piange la perdita di Lina Bernardi, nota attrice di teatro e cinema, scomparsa nella notte a 88 anni. La artista, residente nella città, ha lasciato un ricordo importante nel panorama culturale locale e nazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spenta nella notte, nella sua casa di Latina, Lina Bernardi, attrice di teatro e cinema. Aveva 88 anni ed era malata da tempo. La comunicazione della morte è arrivata dai familiari. Un percorso autonomo tra palcoscenico, cinema e televisione. Lina era un’artista apprezzata e dal profilo indipendente, capace di muoversi con autorevolezza tra teatro, cinema e televisione. Nel corso della carriera ha collaborato con registi italiani di rilievo, mantenendo però saldo il legame con la città d’origine, Latina. Il teatro come centro e l’impegno culturale sul territorio. Il teatro è rimasto il cardine della sua attività artistica, affiancato da un lavoro continuo nella formazione dei giovani e nella promozione di iniziative sociali e culturali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: È morta Lina Bernardi, l’attrice di Centovetrine che ha lavorato con Garrone e Muccino se ne va a 88 anni
Leggi anche: Addio all'attrice di Latina Lina Bernardi
Addio a Lina Bernardi: lutto a Latina per l’attrice di teatro e cinema - È morta a Latina Lina Bernardi, attrice di teatro e cinema: aveva 88 anni ed era malata da tempo. latinaquotidiano.it
E' morta Lina Bernardi, Latina perde la "sua" attrice - Un carattere forte e indipendente come possente era la sua personalità scenica, un'artista appassionata e versatile, icona di donna indipendente, l'artista indomabile che 'sfidò' anche Luca Barbaresch ... latinaoggi.eu
La Polisportiva Agora Latina si unisce con profondo dolore al lutto della società Grifone Calcio per la tragica perdita del piccolissimo Christian. Tragedie simili non dovrebbero mai accadere. È un momento di lutto profondo che colpisce tutto il mondo del calcio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.