Latina in lutto per l’attrice Lina Bernardi scomparsa a 88 anni

Latina piange la perdita di Lina Bernardi, nota attrice di teatro e cinema, scomparsa nella notte a 88 anni. La artista, residente nella città, ha lasciato un ricordo importante nel panorama culturale locale e nazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.

Si è spenta nella notte, nella sua casa di Latina, Lina Bernardi, attrice di teatro e cinema. Aveva 88 anni ed era malata da tempo. La comunicazione della morte è arrivata dai familiari. Un percorso autonomo tra palcoscenico, cinema e televisione. Lina era un'artista apprezzata e dal profilo indipendente, capace di muoversi con autorevolezza tra teatro, cinema e televisione. Nel corso della carriera ha collaborato con registi italiani di rilievo, mantenendo però saldo il legame con la città d'origine, Latina. Il teatro come centro e l'impegno culturale sul territorio. Il teatro è rimasto il cardine della sua attività artistica, affiancato da un lavoro continuo nella formazione dei giovani e nella promozione di iniziative sociali e culturali.

