L’Atalanta si dimentica di Lookman e completa la sua vendetta contro la Juventus 631 giorni dopo

L’Atalanta batte la Juventus e si prende una rivincita dopo 631 giorni. La squadra di Gasperini si dimentica di Lookman, che non viene impiegato e non riesce a cambiare le sorti della partita. La vittoria arriva in un momento chiave, dopo che i bergamaschi avevano già sofferto per un mancato salto di qualità contro i bianconeri. La sfida si conclude con un risultato netto, segnando una piccola vendetta per l’Atalanta, che aveva visto sfumare un’occasione importante di vincere il primo trofeo di

2026-02-05 23:57:00 Il web è in trepidazione: Nel maggio 2024, il Juve ha negato il Atalanta la possibilità di aumentare il tuo primo Coppa Italia dal 1963. giorni prima Lookman ‘scoppiare’ Leverkusen Di Xabi Alonso nella finale del Europa League. Ora, a distanza di 631 giorni da quell’episodio e senza il nigeriano nello staff, il “Dea” ha culminato la sua vendetta (3-0) intrufolandosi nelle semifinali di Coppa lasciando il Juve lungo la strada. Se è stato impiantato qualcosa Spalletti a questo Juve È un punto ‘extra’ di aggressività. Tanto che, appena usciti dal centro, Khéphren Thuram È uscito come un “proiettile” e Conceicao Ha segnato un pallone direttamente sul dischetto da centro campo che non è riuscito a controllare per pochi centimetri.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Dopo la recente vittoria contro il Pafos, la Juventus aggiorna la propria posizione nel ranking UEFA.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: A Bruxelles atteggiamento inaccettabile: l’Atalanta si è imborghesita?; Union SG-Atalanta, probabili: Zalewski in fascia, c'è Lookman; Juve travolta dall'Atalanta 3-0 e fuori dalla Coppa Italia; Atalanta, cosa serve per qualificarsi agli ottavi di Champions League direttamente o per i playoff.

Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleA Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, ... tg24.sky.it

Coppa Italia: la Juve spreca troppo, l'Atalanta la punisce con tre golSpalletti: 'Non siamo stati bravi a fare le scelte giuste' Siamo spappolati dal dispiacere, perché la partita l'avevamo fatta. Luciano Spalletti usa un'immagine molto forte a commento dell'eliminazi ... ansa.it

Il post dell’Atalanta per salutare Ademola Lookman, ceduto all’Atletico Madrid. La Dea non dimentica ciò che le ha dato l’Eroe di Dublino e, nonostante l’estate tormentata e tormentosa lasciata alle spalle, coltiva il valore della gratitudine per un giocatore che a facebook