Ranking UEFA | la posizione aggiornata della Juventus dopo la vittoria contro il Pafos Ecco la classifica completa
Dopo la recente vittoria contro il Pafos, la Juventus aggiorna la propria posizione nel ranking UEFA. Questa classifica, stilata dalla Redazione di JuventusNews24, riflette le performance delle squadre europee e influisce sul loro posizionamento nelle competizioni internazionali. Ecco l'ultima classifica completa, con analisi sulla posizione dei bianconeri e delle altre squadre coinvolte.
Ranking UEFA, la squadra di Spalletti resta fuori dalla top 20 del ranking UEFA. I bianconeri in lotta con Milan e Fiorentina, lontani da Roma e Inter. Dopo il turno di coppe europee, la Juventus si ritrova a lottare nelle posizioni centrali della classifica UEFA per club. Il club di Torino è posizionato tra il ventiquattresimo e il ventiseiesimo posto del ranking, in compagnia delle connazionali Fiorentina e Milan. Questo piazzamento evidenzia la distanza che separa i bianconeri dalle squadre italiane che hanno ottenuto risultati più brillanti negli ultimi anni in Europa. L’ Inter è la regina italiana, saldamente al terzo posto con 121. Juventusnews24.com
