Ranking UEFA | la posizione aggiornata della Juventus dopo la vittoria contro il Pafos Ecco la classifica completa

Dopo la recente vittoria contro il Pafos, la Juventus aggiorna la propria posizione nel ranking UEFA. Questa classifica, stilata dalla Redazione di JuventusNews24, riflette le performance delle squadre europee e influisce sul loro posizionamento nelle competizioni internazionali. Ecco l'ultima classifica completa, con analisi sulla posizione dei bianconeri e delle altre squadre coinvolte.

Ranking UEFA, la squadra di Spalletti resta fuori dalla top 20 del ranking UEFA. I bianconeri in lotta con Milan e Fiorentina, lontani da Roma e Inter. Dopo il turno di coppe europee, la Juventus si ritrova a lottare nelle posizioni centrali della classifica UEFA per club. Il club di Torino è posizionato tra il ventiquattresimo e il ventiseiesimo posto del ranking, in compagnia delle connazionali Fiorentina e Milan. Questo piazzamento evidenzia la distanza che separa i bianconeri dalle squadre italiane che hanno ottenuto risultati più brillanti negli ultimi anni in Europa. L’ Inter è la regina italiana, saldamente al terzo posto con 121. Juventusnews24.com

Ranking UEFA, il Napoli perde una posizione: la classifica aggiornata - Il Ranking UEFA è stato aggiornato con i nuovi coefficienti che determinano le teste di serie nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. tuttonapoli.net

C’era una volta il Napoli europeo: oggi è 30esimo nel ranking Uefa - L’ultimo aggiornamento del ranking Uefa, che determina le teste di serie per Champions League, Europa League e Conference League, porta cattive notizie per il Napoli. ilnapolista.it

L’Italia insegue la Spagna nel ranking Uefa. Le squadre di Serie A sono dietro quasi di un punto. La situazione non è rosea, ma dopo gli ottavi di ritorno Italia e Spagna potrebbero avere lo stesso numero di squadre. - facebook.com Facebook

Ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League: Italia al terzo posto X.com