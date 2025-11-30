L’Atalanta rompe l’incantesimo campionato dopo 70 giorni | Kossounou e Lookman affossano la Fiorentina

Bergamo. L’ Atalanta interrompe il digiuno e dopo 70 giorni torna a vincere in campionato nel giorno della prima ufficiale di Raffaele Palladino davanti al pubblico di Bergamo. Contro la Fiorentina sono sufficienti un gol in chiusura di primo tempo e uno in apertura di ripresa, ovvero quanto basta per spezzare una striscia di otto partite senza bottino pieno sul palcoscenico della Serie A e per dare continuità alla roboante affermazione di Francoforte. La serata della New Balance Arena si apre con il saluto del popolo atalantino a Luis Muriel, tornato a Bergamo per salutare i suoi vecchi tifosi e la squadra nella quale ha giocato dal 2019 al 2024 segnando 54 gol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it