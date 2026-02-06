Atalanta-Juventus 3-0 nerazzurri in semifinale di Coppa Italia

L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri hanno dominato la partita, lasciando pochi spazi agli avversari e mettendo subito in chiaro le loro intenzioni. La squadra di Palladino ha giocato con intensità, conquistando un risultato importante in una stagione che finora è stata fatta di alti e bassi. La vittoria in casa dà fiducia e apre nuove possibilità per il prosieguo del torneo.

BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta di Palladino si regala una serata da sogno all'interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra le mura amiche della New Balance Arena, la formazione orobica rifila un perentorio 3-0 alla Juve di Spalletti. Dopo il rigore di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa i bianconeri naufragano sotto i colpi prima di Sulemana e poi di Pasalic. Per un'ora abbondante la Juve gioca bene, ma spreca troppe palle gol: i cambi di Spalletti, inoltre, hanno fatto perdere riferimenti alla squadra. In semifinale i ragazzi di Palladino se la vedranno contro la vincente di Bologna-Lazio.

