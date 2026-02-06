Lastra di ghiaccio su via Faentina Lavori difficili per liberare la gora

Una lastra di ghiaccio si è formata questa mattina su via Faentina, a Caldine-Maddalena. I tecnici stanno lavorando per liberare la gora e far defluire l’acqua stagnante. La strada resta chiusa al traffico mentre gli operai cercano di risolvere il problema, che ha già causato alcuni incidenti negli ultimi giorni. La situazione è complessa e richiede tempo per tornare alla normalità.

Non sarà semplice risolvere il ristagno d'acqua che il 2 febbraio si è ghiacciato, causando alcuni incidenti stradali sulla via Faentina, in località Caldine-Maddalena. La Città Metropolitana di Firenze informa di essere intervenuta, con i tecnici incaricati, già la mattina stessa ma di non aver potuto fare niente per la presenza di una vecchia "gora". "È emersa una situazione di occlusione del sotto attraversamento idraulico stradale perché la condotta sotterranea è stata danneggiata – fanno sapere i tecnici dell'Ente gestore della Sr 302 – Non sì è di conseguenza potuti intervenire con un'opera di spurgo perché il danno arrecato ha quasi totalmente occluso la condotta".

