Scivola su una lastra di ghiaccio durante un' escursione e si ferisce a un polso

È scivolata su una lastra di ghiaccio mentre stava facendo un'escursione in montagna e non ha più potuto proseguire. È successo il 24 dicembre, vigilia di Natale, nell'area “Città di Pietra” a Prati di Tivo (Teramo), nei pressi del massiccio del Gran Sasso. La donna ha 63 anni e risiede nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milanese

Leggi anche: Scivola durante un'escursione e si rompe un polso: soccorsa e portata in ospedale con l'elicottero [VIDEO]

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milanese; MONTAGNA: ESCURSIONISTA SCIVOLA SUL GHIACCIO E SI FERISCE A PRATI DI TIVO; Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero; VIDEO | Escursionista scivola sul ghiaccio a Prati di Tivo, intervento del Soccorso Alpino.

Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milanese - Milano, 24 dicembre 2025 – È ricoverata all’ospedale dell’Aquila una donna di 63 anni, residente nel Milanese, rimasta ferita durante un’escursione sui monti dell’Abruzzo, dove si trova – molto ... msn.com

Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero - La donna, una 63enne residente in provincia di Milano, si trovava nell’area denominata “Città di Pietra”, nei pressi dei Prati di Tivo quando è caduta su una lastra di ghiaccio ... chietitoday.it

Escursionista scivola sul ghiaccio e si ferisce, recuperata dal Soccorso alpino in elicottero - ] ... ecoaltomolise.net