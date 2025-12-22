Cantieri e mobilità le sfide di Bergamo | il bilancio e gli auguri della sindaca Carnevali - Video

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI AUGURI. Disagi e trasformazioni in città, ma dal 2026 una nuova accessibilità con T2 ed e-Brt. Carnevali: «Una rivoluzione per la mobilità». Rafforzata anche la sicurezza con più controlli e tecnologie. Gli auguri ai cittadini per le feste. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

