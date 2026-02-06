Da casa mia, che è a pochi passi dal Villaggio olimpico, posso dire che l’arrivo della fiaccola olimpica a Milano ha portato più disagi che emozioni. La città, che si aspettava grandi cambiamenti, sembra aver vissuto un’onda di problemi: strade chiuse, traffico in tilt e poca festa tra i cittadini. Quello che doveva essere un grande evento si sta rivelando molto meno spettacolare di quanto promesso.

Fidatevi di me: abito a due passi dal Villaggio olimpico e posso offrirvi informazioni di prima mano sui disagi che, con l’arrivo della fiaccola che da ieri circola per Milano, avrebbero dovuto stravolgere la città. Temo tuttavia che sarò molto poco emozionante: sono andato al lavoro regolarmente, sono andato fuori a pranzo regolarmente, ho preso i mezzi pubblici regolarmente, sono rientrato a casa mia regolarmente. Il peggio che mi è capitato in questi giorni è stato trovare un gruppo di atleti olandesi, arancioni da testa a piedi, al bar che frequento di solito (tranquillizzatevi, bevevano un caffè), nonché due tifosi cechi alla fermata dell’autobus che, per qualche imperscrutabile ragione, indossavano elmi da vichinghi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’apocalisse olimpica che non si è vista

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato.

Federico Pellegrino ha vissuto una settimana intensa a Davos, un evento che ha rafforzato il suo legame con questa località.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Livigno in parapendio; Ambesi e le possibili medaglie dell’Italia: Range tra 25 e 30, poche gare a 5 stelle. Sognare, ma con raziocinio; Giustizia, Nordio: La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. La Pg di Milano: Inutile e punitiva; Milano-Cortina 2026: tregua olimpica violata. Cadono nel vuoto gli appelli del Papa e dell'Onu. Nell'antica Grecia erano più seri.

Sotto la sede di Famiglia Cristiana, in piazza Wagner a Milano, la redazione si è fermata ad attendere il passaggio della fiamma olimpica. Un gesto semplice, ma carico di senso. La fiamma che nasce a Olimpia attraversa i secoli e arriva fino a noi come segno facebook