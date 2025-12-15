Federico Pellegrino ha vissuto una settimana intensa a Davos, un evento che ha rafforzato il suo legame con questa località. Tra allenamenti e preparazioni, l'atleta ha consolidato la sua vista verso le Olimpiadi, rappresentando un punto di riferimento per lo sci di fondo italiano. Un momento significativo nel percorso di Pellegrino verso le sfide future.

© Oasport.it - Sci di fondo: Federico Pellegrino, Davos, un legame e la vista olimpica

Non ci si può girare troppo intorno: la settimana di Davos è stata, a livello italiano, quella di Federico Pellegrino. Senza se, senza ma, senz’altri possibili aggettivi. A 35 anni, l’uomo che ha fatto della sprint la specialità che lo ha consacrato alla grandezza ne ha combinata un’altra di rilevanti dimensioni, a prescindere dal fatto che poi i centimetri lo abbiano diviso dal francese Lucas Chanavat. Vero, si tende a sottovalutarne l’importanza perché stiamo parlando di un uomo che si è ritrovato tra i pie di Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo veloce più forte della storia per questa generazione e per, molto probabilmente, tutte quelle a venire. Oasport.it

PELLEGRINO infinito! ARGENTO nella sprint dietro all'imbattibile Klaebo | RIVIVI LA GARA

Sci di fondo: Federico Pellegrino, Davos, un legame e la vista olimpica - Non ci si può girare troppo intorno: la settimana di Davos è stata, a livello italiano, quella di Federico Pellegrino. oasport.it

Sci di fondo, super rimonta Pellegrino ma beffa in volata: Chanavat lo batte di un nulla - Grande rimonta, poi beffa in volata con la vittoria di Lucas Chanavat (che era però stato avanti ... sport.sky.it