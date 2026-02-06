L’annuncio di Stellantis che fa crollare il titolo in Borsa | azioni a -20% Niente dividendi nel 2026

La Borsa ha preso una brutta piega per Stellantis. Dopo l’annuncio di una ristrutturazione da 22 miliardi di euro, le azioni sono crollate del 20%. La casa automobilistica sospende i dividendi nel 2026 e si prepara a emettere 5 miliardi di obbligazioni subordinate. Gli investitori sono rimasti sorpresi, e il titolo ha subito una perdita consistente.

Milano, 6 febbraio 2026 – Stellantis sprofonda in Borsa in scia al cambio di strategia che costerà 22 miliardi di euro di oneri di ristrutturazione, con sospensione del dividendo e l'emissione di 5 miliardi di obbligazioni subordinate. Il titolo verso le 10 del mattino è precipitato a -21,5% a 6,40 euro per azione, svaniscono oltre 4 miliardi di capitalizzazione. Spese "straordinarie" per 22 miliardi. Annuncio shock da parte di Stellantis: con un comunicato diramato prima dell'apertura dei mercati in Europa, il gruppo ha riportato oneri straordinari per 22,2 miliardi di euro, che "riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture", come spiega l'amministratore delegato, Stefano Filosa, citato in un comunicato.

