Tim l’annuncio conversione fa schizzare le azioni risparmio in Borsa
“Riconosciamo che Tim ha dimostrato un approccio favorevole al mercato nella conversione delle azioni di risparmio“, così il fondo di Davide Leone che detiene circa il 12% del capitale risparmio del gruppo applaude e commenta la conversione, l’operazione che il cda propone all’assemblea convocata per fine gennaio. “I termini proposti della conversione sembrano offrire un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Tim, convocato Cda per conversione azioni risparmio: obiettivo semplificare struttura finanziaria
Leggi anche: TIM annuncia conversione delle azioni di risparmio: i dettagli dell’operazione
Tim, sì alla conversione: le azioni di risparmio diventano ordinarie - “A Natale puoi” è un vecchio claim dei panettoni Bauli del 2008 e - ilmattino.it
Tim, il Cda dice sì alla conversione: le azioni di risparmio diventano ordinarie - All'indomani della sentenza della Cassazione che ha "restituito" al colosso delle comunicazione un miliardo è ... affaritaliani.it
Tim a sorpresa, il cda propone ai soci la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie - Dopo aver incassato il definitivo sì della Cassazione per il riconoscimento di un miliardo di euro per il canone di concessione, ieri è arrivato un altro colpo di scena che animerà s ... firstonline.info
Dopo l'annuncio della revisione delle regole per il 2035, rimane spazio per i combustibili fossili nella mobilità, ma il futuro dell'automotive europeo rimane elettrico - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.