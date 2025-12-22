Tim l’annuncio conversione fa schizzare le azioni risparmio in Borsa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Riconosciamo che Tim ha dimostrato un approccio favorevole al mercato nella conversione delle azioni di risparmio“, così il fondo di Davide Leone che detiene circa il 12% del capitale risparmio del gruppo applaude e commenta la conversione, l’operazione che il cda propone all’assemblea convocata per fine gennaio. “I termini proposti della conversione sembrano offrire un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tim l8217annuncio conversione fa schizzare le azioni risparmio in borsa

© Ildifforme.it - Tim, l’annuncio conversione fa schizzare le azioni risparmio in Borsa

Leggi anche: Tim, convocato Cda per conversione azioni risparmio: obiettivo semplificare struttura finanziaria

Leggi anche: TIM annuncia conversione delle azioni di risparmio: i dettagli dell’operazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

tim l8217annuncio conversione faTim, sì alla conversione: le azioni di risparmio diventano ordinarie - “A Natale puoi” è un vecchio claim dei panettoni Bauli del 2008 e - ilmattino.it

Tim, il Cda dice sì alla conversione: le azioni di risparmio diventano ordinarie - All'indomani della sentenza della Cassazione che ha "restituito" al colosso delle comunicazione un miliardo è ... affaritaliani.it

Tim a sorpresa, il cda propone ai soci la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie - Dopo aver incassato il definitivo sì della Cassazione per il riconoscimento di un miliardo di euro per il canone di concessione, ieri è arrivato un altro colpo di scena che animerà s ... firstonline.info

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.