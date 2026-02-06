Angelo Pisani e la fine del legame con Katia Follesa | Il nostro amore ha cambiato fisionomia

Angelo Pisani racconta che il loro rapporto con Katia Follesa è cambiato nel tempo. Dopo vent’anni di storia insieme, il comico spiega che l’amore si è trasformato e ha preso una nuova forma. Ospite a La Volta Buona, Pisani dice che ora sono più amici che innamorati, e che i sentimenti sono diversi ma comunque forti. La fine del legame, afferma, non ha cancellato il passato, ma ha portato a un nuovo equilibrio tra loro.

Il comico Angelo Pisani ospite a La Volta Buona racconta l'evoluzione del rapporto con l'ex compagna Katia Follesa dopo vent'anni insieme Il concetto di famiglia va oltre la convivenza e Angelo Pisani lo ha ribadito con forza durante la sua recente ospitata nel programma condotto da Caterina Balivo. A distanza di oltre un anno dall'annuncio ufficiale della separazione da Katia Follesa, l'attore ha aperto il cuore su cosa significhi oggi il loro legame. Nonostante la rottura di quel "noi" di coppia che li ha uniti per due decenni, il sentimento non si è spento ma si è trasformato in una forma di affetto profondo e inscindibile.

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco.

Con più di un anno di distanza dalla fine della loro relazione, Angelo Pisani rivela che il matrimonio è finito, ma non l’amore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

