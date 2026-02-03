Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto. La campionessa americana ha deciso di scendere in pista comunque, anche se il ginocchio sinistro è ormai completamente lesionato. La sua presenza in gara sorprende molti, considerando il grave infortunio subito.

Lindsey Vonn ha confermato che gareggerà in occasione dei Giochi invernali di Milano Cortina, nonostante abbia riportato la completa rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La campionessa Usa era caduta a Crans Montana, nella gara di discesa libera. La leggenda dello sci ci sarà. Le parole della campionessa. Durante la conferenza stampa a Cortina, Lindsay Vonn ha detto, che, ” “Ovviamente, non è quello che speravo -. Ho lavorato duramente per arrivare a questi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell’incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c’è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Olimpiadi invernali, la leggenda dello sci Lindsey Vonn a Cortina: “Parteciperò nonostante il crociato rotto”

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini tedoforo a Cortina; A Milano Cortina 2026 in gara 49 tra altoatesine e altoatesini; Dorothea Wierer saluta la Coppa del Mondo da leggenda, omaggio da brividi a Nove Mesto · Biathlon; 'Rosso Volante' - Cortina location del film sulla leggenda del bob Eugenio Monti.

Olimpiadi invernali, Albertville 1992 - La storia dell'indimenticabile (e indimenticato) sciatore marocchinoL'indimenticabile parabola sportiva dello sciatore marocchino, una delle pagine più memorabili di Albertville 1992 ... sport.virgilio.it

Olimpiadi invernali: l’incredibile storia di Erika Lechner, prima Azzurra a vincere l’oroLa storia di Erika Lechner, la prima atleta italiana a vincere l'oro alle Olimpiadi invernali. Il suo trionfo nello slittino a Grenoble 1968 ... iodonna.it

Mancano 3 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali e Lindsey Vonn, nonostante la rottura del crociato, farà di tutto per esserci al cancelletto di partenza. Infinita. - facebook.com facebook

#Milano-Cortina, #LindseyVonn sarà in gara nella discesa: "Ho rotto il crociato, ma ci provo" x.com