spaccata alla coop di gragnano ladri in fuga a mani vuote

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025

Danni ingenti alla Coop di Gragnano a causa di un'incursione notturna portata a segno dai ladri tra domenica e lunedì 17 novembre. Questa volta però pare che la banda non sia riuscita a portare via nulla. I ladri infatti, dopo aver sfondato una vetrata del supermercato, hanno fatto scattare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

