Spaccata alla Coop di Gragnano ladri in fuga a mani vuote
Danni ingenti alla Coop di Gragnano a causa di un'incursione notturna portata a segno dai ladri tra domenica e lunedì 17 novembre. Questa volta però pare che la banda non sia riuscita a portare via nulla. I ladri infatti, dopo aver sfondato una vetrata del supermercato, hanno fatto scattare il.
