Assalto alla gioielleria | ladri in fuga a mani vuote

Un nuovo assalto alla gioielleria si è concluso con i ladri in fuga a mani vuote, confermando lo schema ormai consolidato: forano la saracinesca, creano un pertugio nella vetrata blindata e tentano il colpo. Un episodio che riaccende l’allarme sulla sicurezza e la vulnerabilità delle attività commerciali nel cuore della città.

Lo schema ormai consolidato prevede un foro nella saracinesca, un successivo pertugio nella vetrata blindata e la successiva razzia. Qualcosa però ha ostacolato l'operato dei ladri. E' miseramente fallito l'assalto alla oreficeria Sartori di via Roma ad Arzergrande. Nella notte tra il 17 e il 18. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

