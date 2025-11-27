Start-up Fast good secondo premio nazionale per studenti Liceo Scientifico Leonardo Leo

BRINDISI – Fast good, la Startup realizzata da studenti e studentesse del quinto anno del Liceo ScientificoLeonardo Leo” di San Vito dei Normanni, polo liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” si è aggiudicata il secondo premio nazionale su una selezione di 227 progetti giunti da licei italiani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

