Start-up Fast good secondo premio nazionale per studenti Liceo Scientifico Leonardo Leo
BRINDISI – Fast good, la Startup realizzata da studenti e studentesse del quinto anno del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni, polo liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” si è aggiudicata il secondo premio nazionale su una selezione di 227 progetti giunti da licei italiani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
