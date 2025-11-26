Acqua | un tesoro prezioso nelle nostre mani

Il Comitato Fossi Montorio ODV con il contributo di Acque Veronesi propone a bambini e adulti di Verona lo spettacolo: . Domenica 30 novembre alle ore 15 tra il Laghetto Squarà e l’antica Pieve di Montorio con Enrico Ferrari, Silvia Girardi e le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Acqua un tesoro prezioso – Invito – Comitato Fossi di Montorio Spettacolo adatto a bambini e adulti... - facebook.com Vai su Facebook

Il tesoro più prezioso: "Acqua, le nuove sfide: lotta a perdite e siccità. L’obiettivo del riuso" - Presidente Perini, tra pochi mesi scade la Concessione del servizio idrico integrato a Publiacqua, concessione che ha il suo inizio nel 2002. Secondo lanazione.it

Il lungo viaggio dell’acqua: "Dalla sorgente al rubinetto. Un tesoro nelle nostre case" - Ancora una volta Publiacqua è partner de La Nazione nel Campionato di Giornalismo, un appuntamento che negli anni ha dimostrato la sua serietà e il suo valore e al quale partecipiamo con convinzione. Si legge su lanazione.it

Le mille violazioni contro il nostro bene più prezioso - In anteprima l'editoriale di Ecomondo, in edicola assieme a VITA Magazine! vita.it scrive