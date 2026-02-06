L’acqua frizzante aiuta a dimagrire parola di esperti

Alcuni esperti suggeriscono che bere acqua frizzante può aiutare a perdere peso. Non servono diete drastiche o allenamenti intensi, basta semplicemente optare per questa bevanda. Un modo semplice e naturale per favorire la perdita di peso senza troppi sforzi.

Per dimagrire potrebbe non essere necessario seguire diete ferree o sessioni di fitness ad alto impatto: potrebbe essere sufficiente bere acqua, purché frizzante. A occuparsi del contributo dell’acqua con le bollicine sono stati gli autori di uno studio giapponese, che ha attirato le attenzioni anche degli esperti in Italia. Tra questi l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha citato la ricerca, pubblicata sulla rivista medica British Medical Journal Nutrition. Ecco cosa dice. Cosa dice lo studio giapponese. Secondo i ricercatori nipponici ci sarebbe un nesso tra l’anidride carbonica (CO2) e il miglioramento del metabolismo del glucosio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Molti si chiedono se bere acqua frizzante possa aiutare a perdere peso.

L’acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere peso, ma non è un trucco per tutti.

