L’acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere peso, ma non è un trucco per tutti. Uno studio giapponese rivela che le bollicine influiscono sugli sforzi di chi cerca di dimagrire, anche se bisogna fare attenzione ai rischi.

(Adnkronos) – L’acqua frizzante aiuta a dimagrire? Uno studio giapponese accende i riflettori sul contributo delle ‘bollicine’ agli sforzi di chi prova a perdere peso. Il tema, però, è più articolato. “L’entusiasmo per i potenziali benefici metabolici dell’acqua frizzante merita, a mio avviso, una riflessione più ampia che consideri la complessità dell’ecosistema intestinale e la letteratura scientifica preesistente, spesso di segno opposto rispetto al singolo studio citato”, spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, intervendo sulle qualità dell’acqua frizzante rilanciate dall’infettivologo Matteo Bassetti che ha citato una ricerca giapponese pubblicata sul ‘British Medical Journal Nutrition’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Acqua frizzante per dimagrire? Può funzionare ma non è per tutti: i rischi

