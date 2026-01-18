Metal detector nelle scuole più a rischio l’ipotesi di Valditara

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha proposto di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, in risposta all’incidente di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza negli ambienti scolastici, garantendo un contesto più protetto per studenti e personale. La proposta nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di violenza e di tutelare la comunità scolastica.

(Adnkronos) – Consentire ai presidi di installare metal detector nelle scuole di maggior rischio. Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo sulla tragedia di La Spezia: l'accoltellamento di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif. ' 'Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector'', ha detto Valditara, in un'intervista a '4 di Sera Weekend'.

