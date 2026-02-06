La YOLO+ torna in casa per il match con la capolista Catanzaro

La YOLO+ Cestistica Benevento torna a giocare in casa contro la capolista Catanzaro. Dopo una serie di quattro partite in dieci giorni, i giocatori sono pronti a scendere in campo al PalaMiwa. La squadra cerca di mettere in difficoltà gli avversari e di portare a casa punti importanti nel match che promette grande intensità.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento torna tra le mura amiche del PalaMiwa, per il match contro la capolista Catanzaro Centro Basket, andando a completare un vero ‘tour de force’ di quattro impegni in dieci giorni. Gara impegnativa alle porte per le sannite, che sabato alle 18 ospiteranno una delle squadre più in forma del campionato.   Catanzaro, infatti, si presenta alla gara contro la YOLO+ forte di una striscia aperta di sette vittorie consecutive, che hanno consentito alla compagine calabrese di portarsi in testa alla classifica. Il roster di Catanzaro, non a caso, vanta vari elementi di grande qualità come Guilavogui, una delle migliori scorer del campionato, Trevino e Villanueva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

