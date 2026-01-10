Il programma e la classifica La capolista Frosinone in casa contro il Catanzaro Domani Mantova-Palermo
Riprende oggi il campionato di Serie B con l’ultima giornata di andata dopo la pausa natalizia. La capolista Frosinone affronta in casa il sorprendente Catanzaro, prima di sfidare il Monza nel prossimo turno. Nel pomeriggio, alle ore 15, si svolge anche Mantova-Palermo. La classifica vede il Frosinone al primo posto, con diverse squadre impegnate nelle sfide di questa giornata.
Dopo la sosta di fine anno riprende oggi (ore 15) il torneo cadetto con l’ultima giornata di andata. La capolista Frosinone riceve l’imprevedibile Catanzaro prima dello scontro diretto col Monza della prossima settimana, mentre il Venezia sarà in trasferta a Reggio Emilia. Sampdoria e Bari, invischiate nelle zone basse, giocheranno in trasferta. Posticipo molto complicato per il pericolante Mantova che domani riceverà al Martelli l’ambizioso Palermo. Questo il programma con gli arbitri designati. Il turno: Avellino - Sampdoria (arbitro: Crezzini di Siena); Carrarese - Bari (Allegretta di Molfetta); Frosinone - Catanzaro (Dionisi di L’Aquila); Reggiana - Venezia (Turrini di Firenze); Sudtirol - Spezia (Manganiello di Pinerolo); Entella - Monza ( Perri di Roma); Juve Stabia - Pescara (ore 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
