La Volta Buona le pagelle del 5 febbraio | le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato 9 e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi 8

Caterina Balivo torna con un nuovo appuntamento de La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai1. Questa volta, il programma ha messo al centro le emozioni: Daniela Vergara si è commossa ricordando Luca Giurato, mentre il ricordo di Fabrizio Frizzi ha unito tutti in un pensiero collettivo. La puntata si è aperta con le pagelle del 5 febbraio, lasciando spazio a lacrime e ricordi sinceri.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato come sempre da Caterina Balivo. La puntata del 5 febbraio è dedicata ai segreti dei conduttori più amati della tv ed è anche l’occasione per ricordare Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore scomparso nel marzo 2018 che proprio in questo giorno avrebbe compiuto gli anni. Tanti gli ospiti in studio tra cui anche Daniela Vergara, la giornalista vedova di Luca Giurato per la prima volta ospite in tv per parlare del marito scomparso nel 2024. Sul divanetto de La Volta Buona si siedono anche Pino Insegno, Marco Baldini, Rosanna Lambertucci, Giancarlo Magalli, Laura Efrikian e Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 5 febbraio: le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato (9) e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi (8) Approfondimenti su Luca Giurato La Volta Buona, le pagelle del 24 novembre: il ricordo commosso e corale di Ornella Vanoni (9) La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8) Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Luca Giurato Argomenti discussi: La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 26 al 30 gennaio 2026; La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7); La Volta Buona, ospiti e anticipazioni del 2-6 febbraio: da Carolina Crescentini a Nikita Perotti. Verso Sanremo con Johnson Righeira; Mi chiamavano peppa pig, lo sfogo di Chiara Cainelli a La volta buona. Luca Giurato, la moglie ricorda la sua morte e Caterina Balivo scoppia in lacrime su Rai 1: Ci conoscemmo al telefonoUn anno e mezzo dopo la scomparsa di Luca Giurato, storico volto di Uno Mattina, Daniela Vergara è tornata a parlare della loro vita insieme a La volta buona, commuovendo tutti. libero.it La Volta Buona, le pagelle del 5 febbraio: le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato (9) e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi (8)A La Volta Buona spazio alla nostalgia con l’omaggio a Fabrizio Frizzi e il racconto emozionato di Daniela Vergara su Luca Giurato ... dilei.it “Ho allattato per dieci mesi e la cosa non mi piaceva, la mia postura stava cambiando, non mi riconoscevo più”. Juliana Moreira a La Volta Buona ha raccontato il percorso che l’ha portata a ridurre il seno dopo anni di disagio. L’attrice e conduttrice si è sottopo facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.