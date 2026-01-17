La storia del pattinatore australiano oro a Salt Lake City Gli infortuni | dall’arteria recisa alla frattura al collo Poi la rinascita con la rocambolesca medaglia ai Giochi Bradbury l’arte di restare in piedi

La storia di Bradbury, pattinatore australiano vincitore a Salt Lake City, è un esempio di determinazione e resilienza. Dopo gravi infortuni, tra cui un’arteria recisa e una frattura al collo, ha superato le avversità per conquistare una medaglia olimpica. In Australia, il suo nome è ormai associato all’arte di rimanere in piedi. Questa narrazione evidenzia il valore della perseveranza nello sport e nella vita.

In Australia ‘doing a Bradbury’ è diventata un’espressione gergale di uso comune, riconoscibile e riconosciuta da tutti. Un po’ come la nostra ‘zona Cesarini’. "Fare un Bradbury" significa portare a casa un risultato laddove nessuno se lo aspetta, in maniera rocambolesca, contro ogni pronostico. "Per ottenere quel risultato inatteso però bisogna arrivare in fondo, essere ‘in finale’: e se uno è in finale vuol dire che ha lavorato tanto e bene". Lo dice il padre di questa espressione, Steven Bradbury, pattinatore di short track nato a Camden, Sydney. Un primo uomo sulla Luna per diversi motivi: nel 1994, a Lillehammer, aveva conquistato assieme ai compagni di staffetta la prima medaglia per l’Australia a un’Olimpiade invernale; nel 2002 a Salt Lake City, in una pazza gara sui 1000 metri, ha vinto il primo oro australiano ai Giochi invernali, primo oro in assoluto per un atleta dell’emisfero sud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia del pattinatore australiano, oro a Salt Lake City Gli infortuni: dall’arteria recisa alla frattura al collo Poi la rinascita con la rocambolesca medaglia ai Giochi. Bradbury, l’arte di restare in piedi Leggi anche: Speed skating, Lollobrigida ai piedi del podio nei 3000 metri al Salt Lake City. 6° Ghiotto nei 5000, record del mondo di Loubineaud! Leggi anche: Salt Lake City, Di Stefano e Pergher riscrivono la storia: nuovi record italiani nella Coppa del Mondo di pista lunga Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La storia del pattinatore australiano, oro a Salt Lake City Gli infortuni: dall’arteria recisa alla frattura al collo Poi la rinascita con la rocambolesca medaglia ai Giochi. Bradbury, l’arte di restare in piedi. La storia del pattinatore australiano, oro a Salt Lake City Gli infortuni: dall’arteria recisa alla frattura al collo Poi la rinascita con la rocambolesca medaglia ai Giochi ... - In Australia ‘doing a Bradbury’ è diventata un’espressione gergale di uso comune, riconoscibile e riconosciuta da tutti. sport.quotidiano.net

Pattinaggio artistico: l'Italia scrive un'altra pagina di storia! Nello short program degli Europei tre azzurre si sono piazzate nelle prime sette posizioni! Pezzetta sul podio, Gutmann attaccata alla top 3, Joos settima. E nel libero può succedere di tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.