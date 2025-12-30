Louis Vuitton | 130 anni di Monogram un motivo diventato leggenda

Louis Vuitton, fondato nel 1856 da Georges Vuitton, ha fatto del suo Monogram un’icona riconoscibile in tutto il mondo. Questo motivo, nato come simbolo di artigianalità e tradizione, rappresenta da oltre 130 anni un’eccellenza nel settore del lusso. La sua eleganza sobria e senza tempo ha consolidato il marchio come un punto di riferimento, mantenendo intatta la sua identità nel corso dei decenni.

Nato nel 1856 dalle mani di Georges Vuitton, figlio di Louis, ancora oggi quel logo composto da due iniziali intrecciate e medaglioni floreali è simbolo di un'identità. Che trascende epoche, generazioni, tendenze. E che dal 2026 verrà celebrato con collezioni speciali.

Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempre - Compie 130 anni il Monogram della maison uno dei motivi più leggendari al mondo che per il 2026 sarà celebrato alla grande ... gqitalia.it

Pietro Beccari: «Il lusso non si ferma, Vuitton attraversa le generazioni» - «Il mondo è scosso ma rimango positivo sul futuro di questo business», spiega a MFF il presidente e ceo della maison di Lvmh che celebrerà nel 2026 i 130 anni dell’iconico Monogram. msn.com

