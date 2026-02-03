Dopo settimane di silenzio, il Principe Edward decide di parlare. È la prima volta che un membro della famiglia reale si confronta pubblicamente con le accuse emerse dai documenti sugli Epstein Files. Le rivelazioni hanno scosso la monarchia britannica, e lui ha scelto di uscire allo scoperto, senza filtri, per tentare di mettere fine alle speculazioni.

Gli Epstein files tornano a far tremare la monarchia inglese e il Principe Edward rompe il silenzio, parlando per la prima volta, pubblicamente, del caso. La vicenda, come ben sappiamo, vede coinvolto anche Andrea, fratello di Edward e dell’attuale Re Carlo III ed è un argomento piuttosto spinoso per la Royal Family. Le parole del Principe Edward. Per la prima volta dopo l’ondata di pubblicazioni dei nuovi Epstein files, un membro della famiglia reale britannica ha deciso di uscire dal silenzio sulle conseguenze dello scandalo. Il Principe Edward infatti ha parlato pubblicamente della vicenda in un breve, ma significativo intervento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Epstein files, per la prima volta il Principe Edward rompe il silenzio dopo le nuove rivelazioni

Approfondimenti su Epstein Files

Negli ultimi giorni sono emerse nuove rivelazioni sui Files di Epstein.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari…; Cosa c'è negli Epstein Files? Trump, le malattie veneree di Gates (in lacrime) e le mail di Musk, che chiese: Quando sarà la tua festa più selvaggia?; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Trump: 'I files di Epstein mi scagionano, faccio causa a Wolff'.

Epstein file, cosa emerge sui grandi nomi del tech nell'ultima tranche: da Musk a Gates, passando per Zuckerberg e BezosIl dipartimento di Giustizia americano ha diffuso gli ultimi documenti sul caso, ecco quali sono gli imprenditori della Silicon Valley più citati e cosa si dice di loro ... wired.it

Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti ... fanpage.it

IL PRINCIPE ODDONE … ED IL SUO CORSO Genova aveva intitolato al Principe Oddone il corso (allora) alberato che da piazza Cavour raggiungeva (e ancora raggiunge) corso Aurelio Saffi, ma nel 1944 il governo ne cambiò il nome sostituendolo con quell - facebook.com facebook