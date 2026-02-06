La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera a San Siro | gli ultimi tedofori la sfilata lo show | Diretta

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura. La scaletta prevede gli ultimi tedofori, la sfilata e uno show finale. Sul palco arrivano star internazionali come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, mentre tra gli italiani ci sono Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. L’atmosfera è carica di energia, e l’evento richiama un grande pubblico.

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle 20.00 nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città, con manifestazioni e sfilate degli atleti anche a Predazzo e Livigno, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Il momento culminante sarà l'accensione dei due bracieri olimpici: uno a Milano, presso l'iconico Arco della Pace, e l'altro a Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore pulsante della rinomata località alpina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo show | Diretta Approfondimenti su San Siro cerimonia La scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro, al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Questa mattina a San Siro è iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta “Volare” e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali) La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Siro cerimonia Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare…; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: Pausini canta l’inno, Bocelli la Turandot; La scaletta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina; 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo. Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali)È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro ... ilfattoquotidiano.it La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo show | Direttaul palco le star internazionali Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, e gli italiani Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali ... msn.com il mattino di Padova. . LA CERIMONIA DI APERTURA / Milano Cortina 2026, conto alla rovescia per la Cerimonia di Apertura. L’evento inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali si terrà questa sera allo stadio San Siro di Milano e, per la prima volta nella storia ol facebook Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.