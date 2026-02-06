La scaletta della cerimonia di apertura a San Siro | gli ultimi tedofori la sfilata lo show | Le prime proteste dei centri sociali

La cerimonia di apertura si è svolta a San Siro sotto gli occhi di tante persone. La scaletta ha previsto gli ultimi tedofori, la sfilata degli atleti e uno show che ha coinvolto anche le star internazionali come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Presenti anche artisti italiani come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. Nel frattempo, alcuni centri sociali hanno iniziato a protestare, creando tensione tra il pubblico e le forze dell’ordine. La serata è stata ricca di emozioni, ma anche

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle 20.00 nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città, con manifestazioni e sfilate degli atleti anche a Predazzo e Livigno, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Alle 19:15 ha preso il via il pre-show, con Marco Maccarini e Brenda Lodigiani. A selezionare la musica da una consolle semi trasparente che ricorda il ghiaccio sono i due dj Merk & Kremont. Il via alla cerimonia vera e propria arriverà alle 20. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La scaletta della cerimonia di apertura, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo show | Le prime proteste dei centri sociali Approfondimenti su San Siro cerimonia La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo show Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei giochi. La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo show | Diretta Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Siro cerimonia Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare…; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: Pausini canta l’inno, Bocelli la Turandot; La scaletta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina; 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo. Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali)È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro ... ilfattoquotidiano.it La scaletta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, minuto per minutoAlle 20 a San Siro la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026: per la prima volta è in contemporanea in due città, con due bracieri. Sul palco le star internazionali Mariah Carey, Andrea Bocelli, ... corriere.it La vista su piazza Duomo (Milano) in attesa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro facebook Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.