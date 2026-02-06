La scaletta della cerimonia a San Siro | il tram la sfilata lo show | Proteste dei centri sociali 

Questa sera a San Siro si svolge una grande cerimonia con un ricco programma. Sul palco salgono star internazionali come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, insieme ad artisti italiani come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. Prima dell’evento, i centri sociali protestano, creando tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La scaletta prevede un tram, una sfilata e uno show che attireranno sicuramente molti spettatori.

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è iniziata alle 20 di oggi, venerdì 6 febbraio, nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolge contemporaneamente in due città, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Ecco i tempi e i momenti dello show:1. Welcome to Italy - video di lancio (1'57", dalle 20 alle 20.02)2. Italian Armonia - Beauty Fantasia (16'35" - fino alle 20.19 circa)3. Arrivo del capo dello Stato, Inno Italiano, Alzabandiera (9'44", fino alle 20.29 circa)4. Città e Montagna - Ode all'Italia (10'15", fino alle 20. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

