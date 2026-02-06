La scaletta della cerimonia a San Siro | gli ultimi tedofori la sfilata lo show | Proteste dei centri sociali

Questa sera a San Siro si è svolta la cerimonia di apertura con una lunga scaletta. Gli ultimi tedofori hanno percorso il campo, mentre sul palco sono salite le star internazionali Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Sul palco anche gli italiani Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. La serata ha visto anche alcune proteste dei centri sociali, che hanno manifestato nel rispetto delle regole. La gente ha assistito a uno spettacolo che ha mescolato musica, emozioni e tensioni.

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è iniziata alle 20 di oggi, venerdì 6 febbraio, nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolge contemporaneamente in due città, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Alle 19:15 ha preso il via il pre-show, con Marco Maccarini e Brenda Lodigiani. A selezionare la musica da una consolle semi trasparente che ricorda il ghiaccio sono i due dj Merk & Kremont. Il via alla cerimonia vera e propria alle 20, con un video - «Welcome to Italy» - di poco meno di 2 minuti.

