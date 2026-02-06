La scaletta della cerimonia a San Siro | gli ultimi tedofori la sfilata lo show | Le proteste dei centri sociali

Questa sera a San Siro si è svolta la cerimonia di apertura con numerosi momenti di spettacolo e tensione. Gli ultimi tedofori hanno portato la fiaccola, poi la sfilata delle delegazioni e uno show che ha coinvolto anche star come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e gli italiani Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. Nel frattempo, alcuni centri sociali hanno protestato, creando qualche disagio tra il pubblico. La serata si è conclusa con un mix di emozioni e proteste.

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, a partire dalle 20.00 nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città, con manifestazioni e sfilate degli atleti anche a Predazzo e Livigno, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Alle 19:15 ha preso il via il pre-show, con Marco Maccarini e Brenda Lodigiani. A selezionare la musica da una consolle semi trasparente che ricorda il ghiaccio sono i due dj Merk & Kremont. Il via alla cerimonia vera e propria è previsto per le 20.

